Суд по делу Кернеса и его охранников перенесли из-за "наличия уважительных причин"

Киевский райсуд Полтавы перенес на июль подготовительное заседание по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников, которых подозревают в незаконном лишении свободы, пытках и угрозе убийством двух активистов Харьковского Евромайдана в январе 2014 года. Об этом сообщил адвокат Кернеса Александр Гунченко.

"Подготовительное судебное заседание в уголовном производстве, которое должно было состояться накануне, перенесено в связи с наличием уважительных причин", - отметил адвокат, не предоставив ответ, что это за причины.

По словам адвоката, очередное заседание суда назначено на 10 июля, на 10:00.

Как сообщалось, с 20 марта заседание Киевского райсуда Полтавы по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников неоднократно переносили из-за карантина. Еще раньше, 18 февраля, заседание по повторному рассмотрению дела против Кернеса и двух его охранников, перенесли на 20 марта из-за неявки нескольких фигурантов.

31 января Полтавский апелляционный суд удовлетворил апелляцию Генпрокуратуры Украины и потерпевших и отменил решение Киевского райсуда Полтавы от августа 2018 года о закрытии дела против Кернеса и его охранников.

13 февраля Киевский райсуд Полтавы получил дело на повторное судебное рассмотрение, которое передано из Полтавского апелляционного суда.

10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов закрыл дело Кернеса с формулировкой "в связи с отказом стороны обвинения от поддержания обвинения в деле".

Генпрокуратура возбудила уголовное дело относительно того, является ли правосудным решение судьи Антонова.

В июле 2019 года Высший совет правосудия удовлетворил отставку судьи Антонова.

Кернеса и его охранников Блинникова и Смицкого подозревают в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.