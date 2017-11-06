Суд по делу Кернеса перенесли на 27 ноября

Киевский районный суд Полтавы перенес заседание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса на 27 ноября 2017 года.

Так, следующее заседание по делу Кернеса состоится 27 ноября в 11:00. Как сообщается, в ходе сегодняшнего заседания сторона обвинения просила суд провести повторный допрос 15 свидетелей.

Вместе с тем, суд отказал в ходатайстве гособвинения в повторном допросе свидетелей и исследовании показаний.

"Мы вызвали всех свидетелей и не ограничивали прокуратуру во времени допроса", - заявил судья. Как отмечается, в ходе сегодняшнего заседания судебное дело не рассматривалось, рассматривались преимущественно ходатайства.

Отметим, Кернеса подозревают в похищении и угрозах убийством сторонников Евромайдана в Харькове в 2013-2014 годах. Вместе с ним по делу проходят двое его охранников.

