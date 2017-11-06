Суд по делу Кернеса перенесли на 27 ноября

06 ноября 2017 г. 15:48
Источник: РБК - Украина
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Киевский районный суд Полтавы перенес заседание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса на 27 ноября 2017 года.

Так, следующее заседание по делу Кернеса состоится 27 ноября в 11:00. Как сообщается, в ходе сегодняшнего заседания сторона обвинения просила суд провести повторный допрос 15 свидетелей.

Вместе с тем, суд отказал в ходатайстве гособвинения в повторном допросе свидетелей и исследовании показаний.

"Мы вызвали всех свидетелей и не ограничивали прокуратуру во времени допроса", - заявил судья. Как отмечается, в ходе сегодняшнего заседания судебное дело не рассматривалось, рассматривались преимущественно ходатайства.

Отметим, Кернеса подозревают в похищении и угрозах убийством сторонников Евромайдана в Харькове в 2013-2014 годах. Вместе с ним по делу проходят двое его охранников.
 

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