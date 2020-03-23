Суд по делу Штепы опять перенесли - в этот раз из-за карантина

Из-за карантина Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес на 6 апреля избрание меры пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Рассмотрение дела Штепы перенесено из-за карантина, по ходатайству её защиты, на 6 апреля, на 12:00", - отметили в суде.

Адвокат Александр Тананакин рассказал, чот еще неделю тому назад сторона защиты направила в суд ходатайство о переносе заседания суда из-за карантина: "В этих условиях Штепе сложно доехать из Славянска, где она находится дома, в Харьков, поэтому дату очередного заседания суда было оговорено заранее".

Напомним, 27 февраля заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу экс-мэра Славянска было перенесено на 23 марта из-за того, что на суд не явились оба прокурора, ибо находились в отпуске. Мера пресечения для Штепы не избрана с 2018 года, поэтому она находится дома, ранее её содержали в СИЗО.

Слушание дела против Штепы началось в 2014 году. 5 июня 2019 года после десятого по счету отвода судей назначен новый, 11-й по счету, состав судейской коллегии, который будет рассматривать дело Штепы снова. В октябре 2019 года дело начал рассматривать Орджоникидзевский райсуд Харькова.

Прокуратура Харьковской области настаивает на содержании Штепы в СИЗО.