Суд по делу Штепы перенесли из-за занятости адвокатов

Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы по объективным причинам. Об этом сообщил по телефону из Киева адвокат Штепы Александр Шадрин.

"Назначенное на 7 октября заседание суда по делу Штепы перенесено из-за того, что её адвокаты - их трое - заняты в других делах, но дата очередного заседания пока неизвестна", - отметил Шадрин.

Как уточнили в суде, очередное заседание суда состоится 16 октября в 11:00: "Кстати, судья по делу Штепы сейчас на больничном".

Отметим, 23 сентября обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины экс-мер Славянска Неля Штепа официально зарегистрировалась кандидатом на должность городского головы. Тогда же она написала в Фейсбуке, что выдвинута от Партии Мира и Развития и что её ждет победа.