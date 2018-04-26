Суд признал незаконным увольнение главы ГСЧС Бочковского, которого задерживали в прямом эфире

26 апреля 2018 г. 16:45
Источник: Новое время
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Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабмина об увольнении Сергея Бочковского с должности главы Госслужбы чрезвычайным ситуациям.

Суд восстановил Бочковского в должности с 25 марта 2015 года.

Кроме того, суд определил взыскание с ГСЧС Украины в пользу Бочковского средней заработной платы за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 года по день фактического восстановления в должности.

Это решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Киевском апелляционном административном суде.

25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров правоохранители задержали Сергея Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено подозрение.

Печерский районный суд Киева 28 марта 2015 года удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1,184 миллиона гривен. Он вышел под залог из Лукьяновского СИЗО 2 апреля.

Бочковскому и Стоецкому инкриминировали организацию коррупционной схемы тендерной закупки горюче-смазочных материалов по завышенным ценам.

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Взяття під варту голови ДСНС України Бочковського та його заступника

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