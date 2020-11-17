Суд признал регистрацию Кернеса мэром Харькова законной

В Харькове суд признал законной регистрацию Геннадия Кернеса мэром города.

Как пишет "Суспільне", Второй апелляционный административный суд 16 ноября принял решение, что заявление о регистрации Геннадия Кернеса мэром Харькова, заверенное его электронной подписью, соответствует требованиям Избирательного кодекса Украины.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что городская ТИК действовала в рамках закона, поскольку данное заявление было создано и подписано способом, предусмотренным Избирательным кодексом Украины, а подписант такого заявления был безусловно и однозначно идентифицирован и имел действующий квалифицированный сертификат открытого ключа.

В связи с этим суд оставил иск кандидата в мэры Харькова Ирины Денисовой без удовлетворения.

Напомним, 25 октября в Украине прошли местные выборы.

В Харькове городским головой был вновь избран Геннадий Кернес - он победил в первом туре, набрав 60,34% голосов.

7 ноября Городская избирательная комиссия зарегистрировала его избранным городским головой.

На данный момент Геннадий Кернес находится на лечении в берлинской клинике "Шарите".

По словам первого вице-мэра Игоря Терехова, Кернес вернется в Харьков до первой сессии горсовета - до 20 декабря.