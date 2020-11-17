Суд признал регистрацию Кернеса мэром законной. Когда городской голова вернется в Украину и как будет принимать присягу

Отменить результаты выборов мэра и харьковского горсовета кандидаты в депутаты намеревались сразу в двух судах.

Во-первых, под сомнение была поставлена ​​электронная подпись, которую Геннадий Кернес якобы дистанционно поставил под заявлением о своей регистрации. Оппоненты усомнились, что это вообще было возможно, имея в виду состояние городского головы.

Однако в горсовете уверяли, что речь идет о личной подписи, которую мэр использует при заполнении ежегодной декларации.

Впоследствии Второй апелляционный административный суд пришел к выводу, что это соответствует требованиям Избирательного кодекса Украины. При этом именно этот суд отменил протокол Харьковской городской ТИК о результатах выборов депутатов городского совета и обязал продолжить действия по установлению результатов выборов на основании заявления другого кандидата.

Но эксперты объясняют, что это решение вряд ли повлечет за собой перевыборы, ведь речь идет о незначительных уточнениях, которые просто внесли в новый протокол, а не отмене выборов на всех участках, что могло бы вызвать новое голосование.

Впрочем, это не значит, что новых выборов в Харькове не будет, говорят эксперты. Ведь после того, как Кернеса зарегистрировали мэром, он должен лично принести присягу.

Юрий Чумак, обмудсмен по избирательному праву ОО "ОПОРА"

Стаття 42 закону "Про місцеве самоврядування" говорить про те, що повноваження новоообраного голови починаються з моменту складання присяги, й цю присягу потрібно складати не заочно, не дистаційно, не за допомогою електронного листа, а на відповідному засіданні ради

До выборов в Сети неоднократно появлялась информация о том, что мэр в коме или даже при смерти, но в горсовете все опровергали, правда, не предоставляя никаких доказательств.

А вот уже после выборов, когда на слово уже не очень верили, друг Кернеса, российский олигарх Павел Фукс опубликовал фотографию, на которой Кернес вместе с пасынком Родионом Гайсинским в палате.

Но эта фотография вызвала еще больше сомнений - в пабликах начали обсуждать нездоровый вид пациента и его возможность в таком состоянии управлять городом.

Однако в горсовете снова предлагают ждать. Первый вице-мэр проанонсировал, что сессия пройдет до 20 декабря, и мэр будет на ней присутствовать лично.

Руководитель информационного департамента это также подтверждает.

Юрий Сидоренко, начальник Департамента информации Харьковского горсовета

Всі ці вигадки про "Шарите", про інавгурацію в "Шаріте" залиште тим, хто їх розповсюджує. - Тобто прийматиме участь особисто, не дистанційно? - Да.

При этом Сидоренко уверяет, что они не знают даты возвращения мэра. Мол, каждое утро врачи проводят совещание и решают, можно ли Кернесу вернуться в Украину. Если этого не произойдет, и он не сможет принять присягу, то, скорее всего, придется говорить о перевыборах, говорят в "Опоре", но по какому именно сценарию и когда они будут назначены - этот вопрос еще не до конца урегулирован.