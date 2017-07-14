Суд разрешил ГПУ начать заочное расследование против Азаров

Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре начать специальное (заочное) расследование в отношении бывшего премьер-министра Николая Азарова.

Об этом говорится в решении судьи Кристины Гладун.

Азаров подозревается по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

В частности, 12 октября 2010 года Азаров, будучи главой правительства, подписал распоряжение Кабинета министров "О согласовании условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО "Укртелеком". В связи с этим Госслужбе специальной связи и защиты информации было выделено 220 млн гривен, что способствовало необоснованным расходам государственного бюджета на создание телекоммуникационной сети специального назначения.

Генпрокуратура 6 февраля 2015 года направила ходатайство в Россию о заключении экс-премьера под стражу до получения ходатайства о его выдаче. В феврале 2016 года Генпрокуратура отказала украинской стороне в выдаче Азарова. В связи с этим прокуратура попросила Печерский суд Киева разрешить заочное расследование в отношении экс-премьера.

Суд это ходатайство удовлетворил.