Суд разрешил списать 80 миллионов "Газпрома" в пользу Украины

"Газтразит" должен перенаправить дивиденды "Газпрома" на счета АМКУ.

Хозяйственный суд Киева разрешил списание 79,877 милн грн дивидендов "Газтранзит", подлежащих уплате "Газпрому", в рамках принудительного взыскания с "Газпрома" штрафа Антимонопольного комитета Украины.

Соответствующее решение суда от 6 июня обнародовано в Едином госреестре.

"Обратить взыскание на денежные средства в сумме 79,877 млн грн (дивиденды с чистой прибыли ЧАО "Газтранзит", часть акций которого принадлежит ПАО "Газпром"), находящиеся у ЧАО "Газтранзит", с целью выполнения приказа Хозяйственного суда Киева от 17 марта по делу № 910/18299/16 о взыскании с ПАО "Газпром", - говорится в документ.

Вместе с тем, Хозяйственный суд Киева еще одним своим решением от 6 июня отказал АМКУ в изменении способа взыскания штрафа с "Газпрома" путем его обращения на имущество и ценные бумаги, принадлежащее "Газпрому" (в т.ч. на условиях совместного владения). Согласно вынесенному вердикту, исполнительная служба еще не предприняла все возможные меры по взысканию штрафа с "Газпрома" путем изъятия денег с любых счетов компании, как это предусмотрено первичным решением суда (а именно, не предприняла попыток по взысканию средств со счетов "Газпрома" в РФ и других странах СНД).

Напомним, что 28 апреля общее собрание акционеров "Газтранзит" приняло решение направить 90% чистой прибыли за 2016 год в размере 209,066 млн грн на выплату дивидендов. Учитывая долю "Газпрома" 40,2174% акций в капитале "Газтанзит", российский монополист получит 84,081 млн грн.

Ранее Хозяйственный суд Киева отказал Государственной исполнительной службе в списании 84,081 млн грн дивидендов, подлежащих уплате компании "Газпром" от частного акционерного общества "Газтранзит".

Также сообщалось, что "Газтранзит" подал иск в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить постановление Государственной исполнительной службы об аресте 40,2% акций предприятия, которые принадлежат компании "Газпром" (Россия).

Антимонопольный комитет Украины в апреле направил в департамент государственной исполнительной службы министерства юстиции Украины требование о принудительном взыскании с ПАО "Газпром" 171,9 млрд грн (около $ 6 млрд).

22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму 85,966 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. При этом "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года. Данное решение несколько раз было подтверждено украинскими судами.