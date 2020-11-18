Суд снова отменил протокол избиркома по выборам в Харьковский горсовет

Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил иск кандидата в депутаты Харьковского горсовета Алексе Ваца об отмене протокола городской территориальной избирательной комиссии по результатам выборов в горсовет. Суд огласил решение вечером 17 ноября, но оно еще не вступило в силу, сообщил "Суспільному" представитель городской комиссии в суде Антон Мартыненко.

"Иск удовлетворили частично, протокол от 14 ноября отменили и обязали совершить определенные решением суда действия. В части об обязательствах признания выборов несостоявшимися и назначении повторных выборов, отказано", - сказал Мартыненко.

У сторон есть два дня на обжалование решения в апелляционном суде. По словам Мартыненко, городская ТИК рассматривает такую ​​возможность.

Отменить новый протокол городской избирательной комиссии в суде кандидат в депутаты горсовета от "Слуги народа" Алексей Вац требовал уже второй раз.

Напомним, что 13 ноября Второй апелляционный административный суд по иску Ваца признал, что ТИК составила протокол без выяснения вопроса о выполнении решений судов районными избирательными комиссиями. Суд отменил протокол ТИК, 14 ноября был составлен новый протокол и снова обнародован список депутатов. Он не изменился.

По закону "О местном самоуправлении", первая сессия новоизбранного совета созывается не позднее, чем через две недели после регистрации депутатов совета в количестве не менее двух третей от общего состава совета.