Суд сократил срок ареста Навального с 30 до 25 суток

Мосгорсуд снизил срок ареста оппозиционера Алексея Навального с 30 до 25 суток.

Суд принял во внимание доводы защиты, что Навальный нуждается в лечении из-за ожога глаза и что на его содержании находятся двое несовершеннолетних детей, передает "Медиазона".

В ходе заседания защита Навального указывала, что Навальный не был юридическим организатором акции 12 июня, однако суд счел, что оппозиционер организовал несогласованную акцию на Тверской улице "через видеохостинг YouTube".

Алексей Навальный был задержан 12 июня около своего дома. Накануне он объявил о переносе антикоррупционной акции с проспекта Сахарова, где ее проведение было согласовано с властями Москвы, на Тверскую улицу, где в это время проходил фестиваль исторической реконструкции. Он объяснил это тем, что прокатные компании по требованию мэрии Москвы отказываются ставить на проспекте Сахарова сцену и звук.

По данным "ОВД-Инфо", 12 июня в Москве в отделы полиции были доставлены более 850 человек. МВД РФ сообщало о 150 задержанных.