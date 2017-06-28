Суд в деле Штепы переходит к допросу свидетелей – прокуратура

28 июня 2017 г. 11:10
Источник: Украинская правда
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Ленинский райсуд Харькова  закончил допрос экс-мэра Славянска Нели Штепы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Сегодня закончили допрос обвиняемой. Далее планируется допрос свидетеля. Следующее заседание назначено на 4 июля", - сообщили в прокуратуре.

Ранее коллегия Коминтерновского райсуда Харькова, слушавшая дело экс-мэра Славянска, приняла решение о своем отводе. Теперь ее дело слушается с начала четвертый раз.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года.

Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

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