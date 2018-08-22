Суд в Крыму приговорил харьковчанина Стешенко к двум годам колонии-поселении

22 августа 2018 г. 14:37
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Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя приговорил харьковчанина Александра Стешенко к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России по Крыму и Севастополю, передает Крым.Реалии

Стешенко признали виновным в поджоге дома российского муфтия Крыма Эмирали Аблаева.

Силовики утверждают, что в ходе следствия Стешенко полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства. Поэтому уголовное преследование в отношении Стешенко в части совершения еще одного преступления (часть 2 статьи 282.1 УК России – создание экстремистского сообщества) прекращено в связи с деятельным раскаянием.

2 апреля активисты из общественной инициативы «КрымSOS» со ссылкой на мать украинца, харьковчанина Александра Стешенко сообщили, что российские силовики задержали его на пункте пропуска «Чонгар» при въезде в аннексированный Россией Крым. Согласно рапортам сотрудников российской полиции, 12 апреля Стешенко «задержали за неповиновение законному требованию (статья 19.3 КоАП России)». В тот же день райсуд Симферополя арестовал Стешенко на 12 суток.

24 апреля Стешенко увезли из спецприемника для лиц отбывающих админнаказание в неизвестном направлении. Позже адвокат Айдер Азаматов сообщил о похищении харьковчанина.

Позже российские силовики заявили, что якобы пресекли в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым. Как утверждает российская спецслужба, «в состав группы, сформированной в Харькове, кроме Велиева вошли бывшие спортсмены-боксеры Стешенко и Третьяков».

В ФСБ утверждают, что «члены экстремистского сообщества в январе 2018 года совершили поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева».

ФСБ заявляет, что Стешенко был задержан в апреле 2018 «при въезде на территорию Крыма, куда был направлен Велиевым для подготовки и осуществления провокаций». Велиеву и Третьякову Россия выдвинула обвинения заочно, они объявлены в розыск.

Лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев утверждает, что уголовное дело против обвиняемого ФСБ России в экстремизме Эрола Велиева, который является помощником Джемилева, было сфабриковано следователями ФСБ России для того, чтобы скомпрометировать Меджлис крымскотатарского народа.

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