Сухари и участки. За что Добкина все же лишили неприкосновенности

За привлечение Михаила Добкина к уголовной ответственности проголосовали 288 парламентариев, за задержание — 250, за арест —242. Решение депутаты вынесли уже около шести вечера, после часового обсуждения представления Генпрокурора. Юрий Луценко настаивал, будучи харьковским мэром, Добкин умышленно передал в частные руки гектары земли харьковской громады по кооперативной схеме.

Юрий Луценко, генпрокурор Украины

Шановні депутати, ця справа на якій ми маємо припинити так званий земельний дерібан через схему земельних кооперативів. Ваша принциповість позволить покласти край цій схемі по всій країні.

В защиту Добкина депутаты практически не выступали, но пытались уличить Генпрокурора в предвзятости и требовали задержания всех земельных коррупционеров в стране. Сам Михаил Добкин в это время находился в зале и заметно нервничал. Ранее в соцсетях он сообщил, что придет в Раду с "тревожным чемоданчиком" и готов к снятию неприкосновенности и даже будет просить этого, потому что считает преследования политическим делом и готов защищать себя в суде.

Михаил Добкин, народный депутат

Претензии ко мне сугубо политические и к экономики не имеют никакого отношения. Я имел честь работать Харьковским городским головой, это большая честь. свою честь я на свободу не променяю. Голосуйте, принимайте любое решение а там посмотрим.

Уголовное производство, в рамках которого подозревают Михаила Добкина, на данный момент может считаться самой масштабной земельной аферой независимой Украины. По нему уже оглашены подозрения топ-менеджерам харьковской мэрии - заместителю мэра Татьяне Овинниковой, главному архитектору Сергею Чечельницкому, а также, как заявил Юрий Луценко, генеральная прокуратура готова огласить подозрение и лично мэру Харькова Геннадию Кернесу. Именно с ним, как предполагают следователи, в 2006 году мэр Харькова Михаил Добкин начал осуществление схемы, которая получила известность под названием "выделение земли ЖСК". Речь идет, об использовании лазейки в земельном законодательстве, которая позволяет бесплатно выделять землю громады жилищно-строительным кооперативам, если те созданы людьми, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Это норма осталась в наследство от СССР, где таким образом гражданам давалась возможность самостоятельно решать свои квартирные вопросы. Однако в Харькове под видом ЖСК, считает следствие, такие участки выделялись людям, близким к власти под особняки и бизнес - структурам под коммерческую застройку. По подсчетам прокуратуры, речь идет о 650 гектарах земли стоимостью свыше 4 миллиардов гривен. По данным активистов масштабы хищений в два раза больше - как в денежном эквиваленте, так и в земельном.

Дмитрий Булах, ГО "Антикоррупционный центр"

Наша оценка ущерба рыночная, приблизительная 8 миллиардов гривен. Это если это рыночная стоимость земли. Хочу напомнить, что строительство станции метро «Победа» обошлось в 550 миллионов гривен. То есть город потерял порядка 15 новых станций метро. Я уже не говорю про трамваи, которые всегда сходят, про коммуникации для города это колоссальный ущерб.

Игорь Черняк, ГО "Антикоррупционный центр"

Это не ЖСК по своей правовой природе. Это частные структуры, которые маскируются под жилищно-строительные кооперативы, получают землю бесплатно. застраивают ее, и соответственно продают потом квартиры в этих домах, которые они построили. При этом объемы земли, которая выделяется, она составляет не миллионы, а миллиарды гривен. И в результате реализации этих схем. городской бюджет города не получает ничего, харьковчане не получают тоже бесплатного жилья - потому что оно реализуется по коммерческим тарифам застройщиками.

Именно за выделение 78 гектар коммерческим застройщика в 2008 году сейчас ГПУ и хочет привлечь Добкина к уголовному производству. Речь идет о строительной корпорации "Авантаж", владельцем которой является нардеп - ставленник харьковской мэрии, Анатолий Денисенко. Интересно, что в 2006 году он возглавил лобби застройщиков, с которыми воевали пара Добкин-Кернес, но после они договорились. Второй застройщик, который фигурирует в документах прокуратуры - Трест Жилстрой-1, руководит которым еще один член политической команды харьковских градоначальников, член исполкома Харьковского горсовета Александр Харченко. Кроме того, действуя по схеме ЖСК Михаил Добкин не обидел и себя, выделил ЖСК "Триумф," со-учредителем которого была его мать, участок в Лесопарке. После на этом участке вырос особняк, в котором теперь и живет семья политика, и сам дом он внес в свою декларацию.

Сегодня в ожидании голосования активисты Харьковского антикоррупционного центра и другие члены громады принесли к офису "Оппозиционного блока," региональным лидером которого является Добкин, сухари и вещи, которые по мнению участников акции, могут пригодиться политику в тюрьме.

Благодаря реализации кооперативной схеме харьковчане больше не могут отдыхать в Лесопарке, вот мы передаем ему сухъари - чего такие дорогие? - мы ж не жлобы, мы ж не Опаблок!

Уже завтра в два часа дня Михаил Добкин должен явиться в Генпрокуратуру.

Михаил Добкин, народный депутат

Я завтра буду с адвокатами, ознакомлюсь с документами, и дальше встретимся на заседании суда, который мне будет избирать меру пресечения. Я нахожусь в хорошей физической форме, на больничку не собираюсь. одеяло клетчатое брать тоже. Я пойду туда куда они меня собираются отправить, конечно же буду пытаться защититься

Несмотря на то, что парламент дал согласие на арест Добкина, окончательно меру пресечения определить ему должен все же суд.