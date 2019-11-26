Светличная обвинила нового главу ХОГА в игнорировании указов Зеленского

Экс-глава ХОГА, депутат Харьковского областного совета, председатель постоянной комиссии по вопросам социально-экономического развития и международного сотрудничества Юлия Светличная обвинила нынешнее руководство Харьковской ОГА в игнорировании указов президента.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбук.

Она отметила, что в Харьковском областном совете идет подготовка к очередной сессии, обсуждаются вопросы развития региона, постоянные комиссии проводят свои заседания.

По ее словам, 25 ноября состоялось заседание Комиссии по вопросам социально-экономического развития региона.

«Заслушали региональные органы власти по многим вопросам, поддержали изменения в программы социального развития, культуры, дорожного хозяйства, бюджета и Программы социально-экономического развития на 2019 год. В первую очередь они касаются оперативного реагирования в социальной и гуманитарной сферах», - написала Светличная.

Также она сообщила, что на заседании рассмотрели и Программу социально-экономического развития на 2020 год.

«Оказалась странная вещь - действующая облгосадминистрация полностью игнорирует инициативы действующего Президента. Позиции и нормы обоих указов Владимира Зеленского, от 8.11.2019 г. И 30.09.2019 г., которые определяют ориентиры и направления реформирования государственной политики в экономической и социальной сферах, до сих пор в областной программе не учтены никак», - отметила экс-глава ХОГА.

Также она добавила, что считает эти Указы «достаточно рациональными, четкое выполнение которых позволит приблизить людей к их ожиданиям».

Что касается областного бюджета на 2020 год, то Светличная сообщила, что в проекте финансовая поддержка учреждений культуры (театры, филармония, художественные и музыкальные коллективы) уменьшена в 4 раза- с 146 млн.грн в этом году до 38 млн.грн.

По ее словам, этого достаточно лишь на три месяца.

«К сожалению таких примеров много. Поэтому в дальнейшем областной администрации нужно будет отстаивать интересы жителей региона и решать эти вопросы вместе с Кабинетом Министров Украины, Минфином и Бюджетным комитетом ВРУ», - отметила Светличная.

Напомним, ранее харьковчане обвинили новое руководство Харьковской ОГА в игнорировании акции, посвященной Дню памяти жертв Голодомора, «Зажги свечу», которая состоялась 24 ноября под стенами облгосадминистрации.