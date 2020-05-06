Святаш сбежал в Россию, где собирается получить гражданство

Бывший народный депутат Украины Дмитрий Святаш, который является фигурантом уголовного производства о завладении 1,1 млрд гривень "Укрсиббанка", получил убежище в Российской Федерации. Об этом пишет 057.ua со ссылкой на источник в консульстве РФ в Харькове, который и передал изданию соответствующие документы и схему получения российского гражданства Дмитрием Святашем, его женой и двумя их детьми.

Как отмечается, экс-депутат воспользовался запущенной еще несколько лет назад програмой российского МИДа "Соотечественник". Суть ее проста – переманить к себе побольше людей, для выдачи им паспортов России. Примечательно то, что заявление на получение гражданства РФ писала жена Святаша – Анжелика. Именно она обратилась в консульство, и заполнила довольно длинный и детальный документ. Кроме того, отмечается, что Святаш с семьей собирается переехать на постоянное жительство в Липецк.

В документе жена Святаша указала, где училась (НЮАУ им. Ярослава Мудрого, специальность "Правоведение", квалификация "юрист"), кем и когда работала (помощник нотариуса, стажер нотариуса, в 2012 году временно не работала и с 2012 по 2020 – частный нотариус Харьковского нотариального округа Харьковской области).

Примечательно, что она также упомянула, что в РФ они с семьей были частыми "гостями".

"В РФ я пребывала с частными визитами в 2016, 2017, 2019 годах. Мой супруг Святаш Дмитрий Владимирович посещал РФ с частными визитами город Москву, Воронеж, Шебекино с 2003 года по 2019 года ежегодно", - написала Анжелика.

При этом, жена экс-нардепа в указанном обращении отмечает, что вместе с ней в Российскую Федерацию на постоянное место жительства планируют выехать ее муж - Святаш Д.В. и двое сыновей - Святаш Д.Д. (2015 г.р.) и Святаш Л.Д. (2017 г.р.).

В настоящее время, вопрос о переселении Святаша и его семьи в РФ согласован властями РФ.

Отметим, что, в начале октября 2019 года Прокуратура Киева объявила подозрение Святашу в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 366-1 УК Украины по завладению 1100000000 гривен средств "УкрСиббанка" в пользу группы компаний "АИС", учредителем которой он и является. В ноябре 2019 года Святаша объявили в розыск.

Издание также отмечает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что Святаш сбежал в Россию еще зимой 2020 года.

"Его жена уехала в РФ через Гоптовку в феврале этого года, а детей отправили через Минск в Россию в конце декабря", - рассказали источники.

Также, особо показательно то, что Святаш и его cемья не отказались от гражданства Украины.

По версии следствия Дмитрий Святаш, а по данным СМИ, речь идет именно о нем, не указал в своих электронных декларациях наличие финансовых обязательств перед АО "Укрсиббанк": 149,97 тысяч долларов и 149,66 тысяч евро (в декларации за 2015 год); 467,51 тысяч долларов и 450,36 тысяч евро (в декларации за 2016).