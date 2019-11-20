Таинственній коррупционер в Харьковском областном совете

Правоохранители нашли коррупционера в Харьковском областном совете. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции. По данным следователей, чиновник занимался "крышеванием" нелегальных схем, связанных с коммунальными предприятиями. В областном совете уверяют, что не имеют понятия о ком идет речь.

Об участии заместителя председателя Харьковского облсовета в преступной схеме сегодня сообщили на официальном сайте Национальной полиции Украины. По данным Главного следственного управления в прошлом и текущем годах в Харькове действовала схема, по которой коммерсанты создали ряд субъектов предпринимательской деятельности с целью использования их реквизитов и расчетных счетов в противозаконных операциях. Эти фирмы-прокладки были созданы для того, чтобы во время участия в тендерах получать оговоренные победы и выводить деньги из бюджетов областных КП. И это делалось не без участия высокопоставленных лиц местного самоправления, утверждают правоохранители.

С официального сайта ГУ НП в Харьковской обл.:

Один из заместителей руководителя Харьковского областного совета причастен к лоббированию интересов преступной группы, которая, используя коммунальные предприятия все той же Харьковского областного совета и различных подразделений Харьковской ОГА, получала победы в тендерах и закупках подконтрольными субъектами хозяйствования.

По данным полиции, в настоящее время у фигурантов дела уже прошли обыски, расследование проводится по статьям "злоупотребление властью или служебным положением, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей".

Но в облсовете говорят, что в здании никаких следственных действий и обысков нет да не было, и они никак не могут прокомментировать сообщение полиции ни по фигурантам, ни по коммунальным предприятиям, которые могут быть задействованы в схеме. Сейчас у председателя облсовета есть два заместителя - экс-регионал, "возрожденец" Владимир Скоробогач и представитель "Солидарности" Виктор Коваленко. Оба зама сообщения полиции также не комментируют, на телефонные звонки не отвечают. При этом, надо отметить, что первый неоднократно был фигурантом расследований активистов-антикоррупционерив из-за перепродажу недвижимости, участия фирм, аффилированных с ним в сомнительных тендерах и тому подобное. Напомним, что в понедельник обыски по подозрению в создании коррупционных схем прошли в Харьковском горсовете. Также, из-за сговора с коммерсантами и вывода денег из бюджета были арестованы чиновники дорожного департамента.