Тарифы "Укрзализныци" на грузоперевозки выросли на 15%

Тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины проиндексированы на 15%. Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры опубликован в газете "Урядовый курьер" и вступил в силу 31 октября 2017 года.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

И.о. главы "УЗ" Евгений Кравцов назвал нынешний размер индексации тарифов "компромиссным решением, которое созрело в ходе длительного диалога ПАО и участников рынка перевозок".

По его словам, все средства от индексации тарифов компания намерена аккумулировать на отдельном инвестиционном счете и будет отчитываться об их использовании.

Средства от индексации мы направим, в частности, на модернизацию, строительство и приобретение подвижного состава, а также инфраструктуру. Программа обновления подвижного состава до 2021 года предусматривает направить на эти цели 108 млрд гривен. Это значительные инвестиции, которые долго не имела отрасль и которые помогут стабилизировать ее работу", - сказал Кравцов.

В "УЗ" также отмечают, что в последний раз тарифы на грузоперевозки в Украине повышались в апреле 2016 года, но цены на продукцию, которую потребляет жд/отрасль, значительно выросли.

"В 2017 году в среднем за год тарифы на грузоперевозки вырастут лишь на 2,5%. В стратегии развития компании до 2021 года запланирована индексация тарифов на уровне роста индекса цен производителей, и при этом фактически лишь 28% потребностей "УЗ" будут покрываться за счет изменения тарифа", - говорится в сообщении.