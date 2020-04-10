Татьяне Черновол после обыска предъявили подозрение в убийстве

10 апреля 2020 г. 16:22
Источник: РБК-Украина
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После обысков у экс-нардепа Татьяны Черновол, которые провело Госбюро расследований сегодня утром, 10 апреля, ей предъявили подозрение в умышленном убийстве.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Следователи ГБР сообщили Черновол о подозрении в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

"По предварительной информации, 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года, который находился в помещении партийного офиса", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня утром ГБР проводило обыски в доме Черновол. Обыски проходили под Киевом в селе Гора Бориспольского района по делам Майдана. Основанием для обыска стали события февраля 2014 года, когда был захвачен офис Партии регионов.

 

Видео: 

Підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини

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