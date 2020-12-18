Тело Кернеса привезут в Харьков в понедельник, а похороны состоятся в среду - Терехов

Тело умершего в берлинской клинике "Шарите" Геннадия Кернеса доставят в Харьков в понедельник вечером. Об этом рассказал секретарь Харьковского горсовета, исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов.

"Вечером в понедельник, 21 декабря, тело Геннадия Кернеса будет доставлено самолетом из Германии, где он лечился в клинике "Шарите" и где скончался 17 декабря от осложнений, вызванных коронавирусом, в международный аэропорт "Харьков", - сообщил он, добавив, что все необходимые документы оформлены при участии Посольства Украины в Германии.

"Пока неизвестно, что именно написано в заключении о смерти, выданном клиникой "Шарите", но знаю, что заключение есть", - сказал Терехов.

По его словам, все расходы по доставке тела в Харьков оплатят родные покойного: "По той же причине я не буду комментировать растиражированную в сети информацию о стоимости лечения Кернеса в "Шарите".

"Похороны Кернеса состоятся в среду на 2-м городском кладбище, где похоронены выдающиеся харьковчане, в частности, политики и руководители города и области", - сообщил и.о. мэра.

Память о Геннадие Кернесе, который много лет руководил Харьковом, и благодаря которому Харьков стал одним из лучших городов страны, будет увековечена.

"Кернес, по сути, сам является брендом нашего города. Над вопросом увековечения работают специалисты, проводится анализ предложений, а именно, создание памятника и присвоения имени Кернеса улицам и проспектам Харькова", - отметил Терехов.