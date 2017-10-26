Теракт в Киеве: прокуратура рассматривает в качестве одной из версий покушение на Мосийчука

Одной из версий взрыва возле телеканала Эспрессо. ТВ на улице Мицкевича в Киеве является покушение на народного депутата от Радикальной Партии Игоря Мосийчука.

Об этом во время брифинга заявил первый заместитель столичного прокурора Павел Кононенко.

При этом, по его словам, за организацией взрыва могут стоять спецслужбы РФ.

"Нами рассматривается несколько версий этого преступления. Первую версию озвучивал и сам господин Мосийчук - это покушение на убийство Мосийчука, которое было организовано спецслужбой Российской Федерации", - сказал Кононенко.

Кроме того, следствие также рассматривает версию, связанную с личной неприязнью или политической деятельностью нардепа.

В то же время взрыв мог быть связан и с покушением на кого-то из политических или общественных деятелей, которые могли находиться на канале Эспрессо.