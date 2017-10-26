Теракт в Киеве: прокуратура рассматривает в качестве одной из версий покушение на Мосийчука

26 октября 2017 г. 13:38
Источник: Новое Время

Одной из версий взрыва возле телеканала Эспрессо. ТВ на улице Мицкевича в Киеве является покушение на народного депутата от Радикальной Партии Игоря Мосийчука.

Об этом во время брифинга заявил первый заместитель столичного прокурора Павел Кононенко.

При этом, по его словам, за организацией взрыва могут стоять спецслужбы РФ.

"Нами рассматривается несколько версий этого преступления. Первую версию озвучивал и сам господин Мосийчук - это покушение на убийство Мосийчука, которое было организовано спецслужбой Российской Федерации", - сказал Кононенко.

Кроме того, следствие также рассматривает версию, связанную с личной неприязнью или политической деятельностью нардепа.

В то же время взрыв мог быть связан и с покушением на кого-то из политических или общественных деятелей, которые могли находиться на канале Эспрессо.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.