Тихановская призвала правоохранителей стать на сторону народа

20 октября 2020 г. 11:25
Источник: РБК-Украина
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к правоохранителям. Она призвала их до 25 октября стать на сторону народа. Об этом сообщает пресс-служба оппозиционерки.

По ее словам, ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления, поголовной люстрации не будет.

«В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал беларусам. До народного ультиматума осталось 5 дней", - заявила она.

Тихановская 13 октября также объявила ультиматум Лукашенко. Она дала ему 13 дней, чтобы выполнить три требования: объявить об уходе с поста президента, остановить на улице насилие и освободить политзаключенных.Объявив дедлайном 25 октября.

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