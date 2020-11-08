ТИК зарегистрировала Кернеса мэром Харькова - документ

Хрьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Геннадия Кернеса мэром города.

Соответствующее постановление №98 опубликовано 7 ноября на сайте Харьковского горсовета.

Как указывается в нем, в Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию Харьковского района Харьковской области от Кернеса Геннадия Адольфовича, избранного Харьковским городским председателем Харьковского района Харьковской области на первых выборах депутатов сельских , поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 от местной харьковской политической партии «БЛОК Кернеса - УСПЕШНЫЙ ХАРЬКОВ» поступило заявление «о регистрации городского головы», зарегистрированное под № 1015 7 ноября 2020, и приложенные к нему документы,.

«Согласно части 1 статьи 283 Избирательного кодекса Украины лицо, избранное городским головой, для ее регистрации обязано подать заявление в территориальную избирательную комиссию с соответствующих местных выборов в течение двадцати дней со дня официального обнародования результатов выборов», - сказано в постановлении.

ТИК принимает решение о регистрации городского головы согласно части 3 статьи 283 Избирательного кодекса Украины в пятидневный срок со дня получения документов, определенных частью 1 статьи 283 Избирательного кодекса Украины.

Тик постановила: зарегистрировать Кернеса Геннадия Адольфовича Харьковским городским головой Харьковского района Харьковской области.

Как сообщает "Суспільне" ссылаясь на главу Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольгу Мозговую, заявление о регистрации комиссия получила от Кернеса в электронном виде с электронной подписью.