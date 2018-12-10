Тимошенко: Коррупция в Украине будет преодолена

Новая власть обеспечит справедливое правосудие в Украине, наведет порядок в экономике, государственном управлении и на таможне, а также ликвидирует монополии. Об этом на своей странице в Facebook в международный день борьбы с коррупцией заявила лидер партии «Батьківщина».

По ее мнению, все годы независимости олигархи не просто приближены к власти, а сами являются властью, что и есть тотальная и абсолютная коррупция.

“Коррупция - это отсутствие нормальных зарплат и пенсий, это разваленная система госуправления, это недееспособные силовые структуры и продажные суды, это отсутствие реформ, это бедность людей и бедность страны. Коррупция - тотальный хищник, она не брезгует ничем и все уничтожает до основания”, - говорит Тимошенко.

Лидер партии «Батьківщина» убеждена в том, что независимыми от политиков нужно, прежде всего, сделать суды, Генеральную прокуратуру и Госбюро расследований. И сделать это для того,чтобы существовала возможность фиксировать коррупционные требования чиновников на камеру или диктофон и с этими доказательствами идти в суд.

“Кроме того, необходимо навести порядок в экономике и на таможне. Это прозрачные закупки, прозрачные растаможки, ликвидация коррупционных налогов, европейские зарплаты как основание прекращения коррупции. Также - порядок в государственном управлении. Это государственные реестры на блокчейн-технологиях, отмена лишних функций исполнительной власти, механизм остановки коррупционных решений, четко прописанные контрольные функции оппозиции. Надо ликвидировать монополии во всех сферах жизни. Там, где появится честная конкуренция - исчезнет коррупция”, - именно эти шаги были названы Тимошенко основными в борьбе с коррупцией.

Успех борьбы, по словам политика, главным образом зависит от политической воли осуществить все эти изменения: ”У действующей власти с этим проблема. У меня с этим никаких проблем нет”.

”Мне надоело слушать от политиков, что коррупцию невозможно преодолеть. Это цинизм и кощунство! Это преступление против собственной страны и собственного народа. Я утверждаю: коррупция в Украине будет преодолена!” –подвела итог Юлия Тимошенко.

Также она заявила, что все механизмы преобразований расписаны в проекте Новой Конституции и в Новом экономическом курсе, которые подготовила ее команда вместе с лучшими экспертами, и они готовы воплощать их.