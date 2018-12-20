Тимошенко: необходимо продлить мораторий на продажу земли как минимум на 5 лет

20 декабря 2018 г. 21:19
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Лидер партии «Батьківщина» считает неприемлемым продажу украинских сельскохозяйственных земель. Об этом она заявила, выступая перед депутатами Верховной Рады.

По словам политика, продажа земли сельхозназначения является недопустимой, особенно тогда, «когда в стране хаос, коррупция, рейдерство, когда практически уничтожено фермерство».

Тимошенко выразила уверенность, что народные депутаты в последнюю неделю 2018 года поддержат решение о продлении моратория. Иначе народ Украины потеряет ресурс, который уже невозможно будет восстановить. И это станет наибольшей изменой, которая может быть в современной, независимой, суверенной Украине.

Также она подчеркнула, что многие земельные вопросы требуют большого количества времени, особенно, когда целью является сделать сильными украинские сельскохозяйственные и и фермерские хозяйства.

«Чтобы из 20 тысяч фермерских хозяйств сделать, как в Польше, - 2,5 миллиона» - добавила Тимошенко.

Подводя итог своему выступлению, лидер партии сказала, что «Батьківщина» приложит максимум усилий, чтобы каждый гектар земли принадлежал украинцам, обрабатывался ими и приносил им прибыль.

 

 

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