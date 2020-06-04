Ткаченко возглавил Министерство культуры

04 июня 2020 г. 12:04
Источник: РБК-Украина
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Нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко стал министром культуры. Такое решение приняла Верховная рада. Соответствующее решение приняли депутаты на сегодняшнем заседании.

Ткаченко с 2008 года занимал должность генерального директора группы "1+1 медиа", в которую входят телеканалы "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бигуди", "Униан-ТВ", "1+1 International и Ukraine Today", сейлз-хаус "Плюсы" и компания по производству телеконтента "1+1 продакшн".

На выборах 2019 был избран народным депутатом от партии Слуга народа, №9 в списке.

Отметим, в Украине долгое время не могли найти человека на должность министра культуры. Президент Владимир Зеленский даже заявлял, что в стране кадровый голод. Некоторое время выполняла обязанности министра Светлана Фоменко.

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