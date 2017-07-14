Трамп: Не отменю санкции против РФ до разрешения ситуаций в Сирии и Украине

14 июля 2017 г. 10:57
Источник: Новое Время
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменит санкции против России, пока Кремль не согласится на решение конфликтов в Украине и Сирии.

Об этом он рассказал журналистам на президентском самолете, когда летел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макрона, сообщает Радио Свобода.

"Я никогда не отменю санкции, пока не будет сделано то, что удовлетворит нас и удовлетворит всех в Сирии и Украины... Почему я должен отменять санкции, не получая ничего?" - отметил Трамп.

Ранее в Белом доме заявляли, что во время встречи президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным обсуждались санкции, введенные против РФ.

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