Трамп: Не отменю санкции против РФ до разрешения ситуаций в Сирии и Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменит санкции против России, пока Кремль не согласится на решение конфликтов в Украине и Сирии.

Об этом он рассказал журналистам на президентском самолете, когда летел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макрона, сообщает Радио Свобода.

"Я никогда не отменю санкции, пока не будет сделано то, что удовлетворит нас и удовлетворит всех в Сирии и Украины... Почему я должен отменять санкции, не получая ничего?" - отметил Трамп.

Ранее в Белом доме заявляли, что во время встречи президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным обсуждались санкции, введенные против РФ.