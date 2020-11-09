Трамп не смирился с поражением: готовятся митинги и пересчет голосов

Дональд Трамп будет оспаривать свое поражение на президентских выборах в судебном порядке. Он также готовит крупномасштабные митинги в свою поддержку.

Как сообщает Fox News, ссылаясь на информацию Axios, кампания Трампа планирует «менее традиционный путь» оспаривания результатов выборов, включая «серию митингов за Трампа». Митинги будут фокусироваться на юридических усилиях команды Трампа по пересмотру результатов голосования в ряде штатов.

Отмечается, что у Трампа планируют использовать в качестве доказательств фальсификаций «некрологи» людей, которые якобы проголосовали, когда были уже мертвы. Кампания также отправляет команды по пересчету голосов в Джорджию, Аризону и Пенсильванию.