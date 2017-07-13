Трамп о встрече с Путиным: я думаю, что мы хорошо поладили

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "прекрасно поладил" со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщает русская служба Би-Би-Си, в интервью телеканалу CBN Трамп сказал: «Люди говорили: ой, они не должны ладить. Ну и кто это говорит? Я думаю, что мы очень хорошо поладили. Мы невероятно сильная ядерная держава, и они так же. Нет никакого смысла нам не иметь вообще никаких отношений».

Как пример удачного сотрудничества с Путиным Трамп назвал перемирие, которое недавно вступило в силу на юго-западе Сирии.

По словам Трампа, он также уверен, что Путин предпочел бы видеть Хиллари Клинтон в роли президента США. «Если бы Хиллари выиграла, от нашей армии ничего бы не осталось, - пояснил Трамп. - Цены на энергоносители у нас были бы гораздо выше. Вот что Путину во мне не нравится. И вот почему я спрашиваю: чего бы ему отдавать мне предпочтение?».

На прошлой неделе Трамп и Путин встречались на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

