Трамп обвинил ВОЗ в том, что она не справилась с пандемией коронавируса

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за то, что она «не справилась с пандемией коронавируса». Об этом сообщает Foxnews со ссылкой на заявление Трампа во время воскресной пресс-конференции.

«ВОЗ оказалась катастрофой. США зря платила организации 450 миллионов долларов в год, в то время как Китай – лишь 38 миллионов. Однако ВОЗ оказалась более политизированной, чем все наши лидеры до того. ВОЗ пропустила каждый вызов», - заявил Трамп.

Таким образом, подчеркнул Трамп, ВОЗ фактически защищала интересы КНР, которая, по словам американского президента, «ответственна» за распространения коронавируса. Президент США ранее заявлял, что рассматривает несколько вариантов «ответственности» Китая за пандемию.

Как сообщалось, по состоянию на 4 мая число случаев коронавируса в США наибольшее в мире - 1 118 384.