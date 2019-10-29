 

Трамп объявил об уничтожении "правой руки" главаря ИГИЛ

29 октября 2019 г. 17:59
Источник: Укринформ
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Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о ликвидации преемника на позицию лидера ИГИЛ после уничтожения на прошлой неделе предыдущего главаря Абу Бакр аль-Багдади. 

"Только что подтвердили, что главный преемник Абу Бакр аль-Багдади был устранен американскими войсками. Наиболее вероятно, это он занял бы первую позицию. Теперь он также мертв!" - отметил президент США. 

Напомним, в воскресенье, 27 октября американский лидер сообщил о том, что главарь ИГИЛ был уничтожен во время американской спецоперации. 

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