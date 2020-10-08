Трамп отказался от виртуальных дебатов с Байденом

Президент США Дональд Трамп отказался участвовать в виртуальных дебатах с Джо Байденом, которые были назначены на 25 октября.

Об этом он заявил в интервью "Fox News" .

Комиссия по дебатам заявила, что участники будут находиться в разных местах с целью защиты их здоровья. Через несколько минут после этого Трамп заявил, что виртуальные дебаты для него неприемлемы.

"Я не собираюсь тратить время на виртуальные дебаты", - сказал Трамп.

По его словам, "смешно дебатировать, сидя за компьютером". Кроме того, Трамп считает, что в первом туре он победил Байдена.

Руководитель кампании Трампа Билл Степьен также обвинил комиссию в том, что она пытается "защитить Байдна". Он отметил, что Трамп перед дебатами опубликует несколько негативных тестов на коронавирус, и никакой угрозы здоровью для участников нет.

В штабе кампании Байдена, наоборот, заявили, что Байден "с нетерпением ждет дебатов". Ранее он уверял, что примет участие в следующих дебатах с "необходимыми" мерами безопасности.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября.

2 октября результаты тестов на COVID-19 подтвердили болезнь у Дональда Трампа и его жены Мелании. На следующий день президента США госпитализировали. 5 октября заболевший CОVID-19 Трамп заявил, что оставляет госпиталь и возвращается в Белый дом.