Трамп отреагировал на отключение своего аккаунта сотрудником Twitter

03 ноября 2017 г. 15:52
Источник: Новое Время

Президент США Дональд Трамп отреагировал на инцидент с отключением его аккаунта в Twitter.

"Мой Twitter-аккаунт был удален на 11 минут сотрудником-мошенником. Я думаю, мои слова начали доходить до кого нужно и иметь влияние", - написал он в восстановленном аккаунте.

Twitter-аккаунт Трампа был деактивирован  и не работал 11 минут. Сначала это назвали непреднамеренной ошибкой сотрудника сервиса микроблогов.

Однако согласно результатам внутреннего расследования Twitter отключение аккаунта Трампа оказалось местью работника техподдержки компании.

У аккаунта Трампа, зарегистрированного в 2009 году, насчитывается более 41 млн подписчиков.

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