Трамп поручил расширить военно-техническое сотрудничество с Украиной, - Порошенко

Болеее детально военное сотрудничество Порошенко намерен обговорить с министром обороны США

Президент США Дональд Трамп дал поручение расширить военно-техническое сотрудничество с Украиной. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время общения с журналистами по результатам встреч в Белом Доме.

"Отдельно было отмечено наше сотрудничества в военно-техническом направлении. Мы более детально сейчас будем обсуждать это с министром обороны Соединенных Штатов Мэттисом, однако президент (Трамп - ред.) дал четкие поручения для того, чтобы мы расширили наше сотрудничество", - подчеркнул Порошенко.

Ранее Порошенко заявил о твердой поддержке Украины со стороны Трампа.

"На сегодняшний день Соединенные Штаты Америки принимают дополнительные санкции практически каждый день, и я вижу позицию США как твердого надежного стратегического партнера Украины", - подчеркнул президент.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1038443749623350/