Трамп пригрозил "полностью уничтожить КНДР", если она не смягчит свою позицию

19 сентября 2017 г. 18:24
Источник: Левый берег
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Президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью уничтожить Северную Корею, если она не смягчится".

С таким заявлением он выступил на заседании Генассабмлеи ООН.

"Если США будут вынуждены защищать себя или своих союзников, у нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею", - заявил американский лидер.

При этом Трамп отметил, что "человек-ракета" Ким Чен Ын проводит "самоубийственную миссию".

Также американский лидер заявил, что любая торговля с КНДР его "возмущает".

Кроме того, по его словам, правительство Ирана должно прекратить поддерживать террористов, в то время как США и их союзники делают все возможное, чтобы "раздавить проигравших террористов".

Говоря о Сирии, Трамп заявил, что "ни одно общество не может быть в безопасности, если запрещенное химическое оружие разрешено распространять". Также, по его словам, за счет расселения одного беженца в США, его страна сможет помочь более 10 в их родном регионе.

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