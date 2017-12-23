Трамп приостановил беспошлинный режим для украинских товаров

Президент США Дональд Трамп решил приостановить беспошлинный режим в отношении товаров, изготовленных в Украине. Об этом говорится в письме президента Конгресса, опубликованном на сайте Белого дома.

"После рассмотрения критериев ... о том, в какой степени предназначенная страна-получатель обеспечивает адекватную и эффективную охрану прав интеллектуальной собственности, я определил целесообразность приостановления беспошлинного режима", - говорится в обращении.

По мнению президента США, Киев проводит "недостаточную" защиту прав интеллектуальной собственности.

Режим беспошлинной торговли действует в рамках программы Генеральной системы торговых преференций.

Напомним, 1 октября вступили в силу дополнительные торговые преференции ЕС для Украины.

В частности, речь идет о квотах на импорт по нулевому тарифу для некоторых сельскохозяйственных продуктов: меда, обработанных томатов, вина, пшеницы, кукурузы, овса, ячменя.