Трамп: режим в КНДР долго не протянет

Президент США Дональд Трамп ответил на выступление министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо на Генассамблее ООН словами "долго не протянут". Ли Ён Хо, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что удар пор США "неизбежен", а также назвал Трампа "психически неуравновешенным человеком".

"Только что послушал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он действительно передает мысли коротышки с ракетой, то они долго не протянут!" - ответил на это Трамп в твиттере.

В субботу, 23 сентября, глава МИД КНДР с трибуны ООН сказал, что северокорейские ракеты "неизбежно посетят" США после того, как американский президент назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой". Ли Ён Хо подчеркнул, что такое сравнение оскорбляют "высочайшее достоинство" его страны.

Затем глава внешнеполитического ведомства КНДР назвал Трампа "психически неуравновешенным человеком", у которого мания величия. Также по словам главы МИД Северной Кореи, Трамп превратил Белый дом в рынок, где "потрескивают счеты", а ООН американский лидер, по мнению Ли Ён Хо, хочет превратить в "гангстерское гнездо".