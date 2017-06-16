Трамп заявил, что пока никто не доказал его "сговора с россиянами"

Президент США Дональд Трамп заявил, что с момента начала его президентства никто так и не смог доказать существования "сговора с россиянами".

Об этом он написал в своем "Твиттере".

"После семи месяцев расследований и комитетских слушаний о моем "сговоре с россиянами" никто так и не смог предоставить никаких доказательств. Печально!", - отметил Трамп.

Как сообщалось ранее сегодня, Трамп подтвердил, что в отношении него ведется расследование из-за увольнения главы ФБР.

Напомним, расследование вмешательства РФ в выборы президента США ведут ФБР и комитеты разведки Палаты представителей и Сената США. В его рамках ФБР также расследует возможные связи экс-советника президента Трампа Майкла Флинна и посла России в США Сергея Кисляка.

10 мая Трамп неожиданно уволил директора ФБР Джеймса Коми, что стало для многих в США шоком и вызвало обвинения в том, что президент США таким образом пытается помешать ходу расследования. Однако, 11 мая новоназначенный глава ФБР Эндрю Маккейб заявил, что расследование будет продолжаться, несмотря на увольнение Коми.