Третий этап взаимного освобождения удерживаемых: Украина возвращает 19 человек

Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц - Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях. Об этом Офис Президента Украины сообщает в Тelegram-канале.

«Учитывая карантинные ограничения, которые сейчас действуют в государстве, по возвращении освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию», - говорится в сообщении.

В ОПУ отметили, что взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата «всех на всех». Для Президента Украины Владимира Зеленского и для украинской власти ценным есть каждый, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях или в другой стране.

«Это уже третий этап освобождения при каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго - в декабре - вернулись 76 граждан. Нынешнее освобождение демонстрирует действенность стратегии Президента и соблюдения договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандском формате в декабря 2019 года», - подчеркнули в Офисе главы государства.

В ОПУ также обратили внимание на то, что переговоры об освобождении украинцев, удерживаемых на территории оккупированного Крыма и в России, до сих пор продолжаются, но обнародования в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение.

Несмотря на распространение коронавируса и начало глобального экономического кризиса Президент Владимир Зеленский продолжает работу над достижением мира на Донбассе, возвращением людей и территорий на условиях Украины, подчеркнули в Офисе главы государства.