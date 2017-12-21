Турчинов пошутил про отрезанные пальцы россиян

21 декабря 2017 г. 13:57
Источник: Левый берег
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов позволил себе шутку в духе черного юмора на презентации системы биометрического контроля на границе.

В ходе мероприятия в аэропорту "Киев" (Жуляны) Турчинов отметил, что граждане России будут особо тщательно проверяться.

"Если сканер [отпечатков пальцев] вдруг не будет работать, то пальцы - в целлофановый кулечек, и туда, где он хорошо работает", - пошутил он.

Напомним, с 1 января 2018 года Украина начнет запускать систему фиксации биометрических данных иностранных граждан и лиц без гражданства на границе.

Процедура въезда в Украину будет следующей: иностранец должен предварительно сообщить о намерении въехать в Украину, на границе будет происходить фиксация данных биометрического паспорта (или снятие биометрических данных), а по приезду он должен будет отметиться в месте пребывания.

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