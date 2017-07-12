Турчинов разочарован бездеятельностью Рады в вопросе защиты от кибератак

12 июля 2017 г. 14:21
Источник: Интерфакс-Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выражает разочарование ввиду того, что Верховная Рада игнорирует вопросы защиты государства от кибератак.

"Депутаты, которые работают несколько дней в месяц, наверное, очень устали и со следующей недели идут на несколько месяцев в очередной отпуск. Вчера они даже не смогли включить в повестку дня закон, который имеет ключевое значение для киберзащиты государства", - цитирует А.Турчинова пресс-служба СНБО.

По его словам, парламентарии "стали соучастниками киберпреступлений против собственной страны" и не включили в повестку дня во вторник проект закона "О противодействии угрозам нацбезопасности в информационной сфере".

Турчинов указал, что депутаты уйдут в отпуск, "оставив страну открытой для новых кибератак и информационных провокаций".

"Кстати, у депутатов тоже нет времени рассмотреть во втором чтении закон №2126а "Об основах обеспечения кибербезопасности", который уже несколько месяцев находится в Верховной Раде", - сказал он.

Турчинов также подчеркнул, что депутаты от "Оппозиционного блока" и популистских фракций, также отказались поддерживать закон, который должен был поставить фильтр для получения украинских биометрических паспортов "коллаборантами и агентами российских спецслужб, которые маскируются под граждан-патриотов", находящихся на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Секретарь СНБО отметил, что на сегодняшний день противодействие кибервойне требует мобилизации как соответствующих госструктур, так и существенных финансовых и интеллектуальных ресурсов.

По словам А.Турчинова, кибернетическим и информационным угрозам невозможно эффективно противодействовать без законодательного урегулирования многих вопросов в этой сфере.

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