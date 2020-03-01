Турция объявила о военной операции в Сирии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сегодня, 1 марта, объявил о проведении военной операции в Сирии под названием "Щит весны". Об этом сообщает турецкое издание Анадолу.

По словам главы оборонного ведомства, военная операция "Щит весны" была начата в ответ на удар сирийских правительственных сил по военнослужащим Вооруженных сил Турции в провинции Идлиб.

"Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии. Наша задача - предотвращение преступлений режима Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции. Турция основывается на праве на самооборону. Нашей целью являются только сторонники Асада, атакующие расположения турецких военных", - заявил он.

Акар добавил, что с начала военной операции в Сирии уже были уничтожены 8 вертолетов, 103 танка, 72 артиллерийские установки и гаубицы, 3 системы противовоздушной обороны, 1 беспилотник, а также были нейтрализованы 2212 солдата режима Асада.

"Основываясь на праве на самооборону, Турция будет наносить мощные удары в ответ на любые атаки на расположение войск в Идлибской зоне деэскалации, в том числе в районе наблюдательных пунктов", - подчеркнул турецкий министр.

Напомним, ранее постоянный представитель Турции в ООН, выступая на заседании Совбеза ООН, пригрозил режиму сирийского президента Башара Асада применением силы из-за обострения ситуации в провинции Идлиб.