Турция выступила в поддержку Катара в "скандале девяти стран"

Турция считает неправильным решение ряда арабских государств о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главами ряда зарубежных дипмиссий в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, сообщает Anadolu.

"Напряженность вокруг Катара происходит в период, когда мы больше всего нуждаемся в солидарности и сотрудничестве, и не принесет пользы ни одному государству региона", - заявил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, на фоне уже существующих проблем в регионе назревают новые. "Лучшим путем для урегулирования проблем есть взаимный диалог. В этой связи мы приветствуем конструктивную и хладнокровную позицию Дохи", - подчеркнул он.

"Попытки изолировать Катар, который ведет эффективную борьбу с терроризмом, не внесут вклада в решение проблем. Турция продолжит развивать отношения со всеми дружественными странами, которые оказали ей поддержку в период предотвращения попытки военного переворота 15 июля 2016 года, в том числе и с Катаром", - добавил Эрдоган.

Анкара прилагает и продолжит прилагать усилия для разрешения кризиса вокруг Катара, сказал президент Турции.

Эрдоган подчеркнул, что обвинения, выдвинутые против Катара, слишком серьезные. "Надеюсь, что в ближайшее время напряженность спадет, а ограничения в отношении Дохи будут сняты. Страны региона должны направлять энергию на то, чтобы устранить истинную причину разногласий. Мы должны вместе свести на нет планы сил, которые стремятся к эскалации противостояния в регионе. Проблемы в таких странах, как Сирия, Ирак, Йемен и Ливия, должны быть сняты", - добавил турецкий лидер.

Напомним. что восемь стран - ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Иордания - приостановили 5 июня дипломатические отношения с Катаром из-за обвинения в поддержке террористов и экстремистов.

После разрыва взаимоотношений дипломатические миссии этих государств в Катаре будут закрыты, также прекращается морское и воздушное сообщение.

В конце мая была обнародована речь эмира Катара о поддержании нормальных взаимоотношений с Ираном, что вызвало критику на саммите стран Персидского залива. Позже Доха заявила, что публикацию сделали хакеры. Также власти восьми стран обвинили Катар в поддержке терроризма.