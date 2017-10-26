У берегов Норвегии разбился российский вертолет

26 октября 2017 г. 17:25
Источник: Левый берег
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Норвежские спасатели заявили, что в 2-3 км от берегов Шпицбергена упал в море российский вертолет с восемью людьми на борту.

Об этом сообщает Норвежская спасательная служба в своем "Твиттере".

На борту аппарата находились восемь человек.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Об исчезновении вертолета стало известно в 15:35 по местному времени (16:35 по Киеву). Через десять минут была подтверждена информация о его крушении.

Кому принадлежит вертолет и с какой целью выполнял рейс, не сообщается.

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