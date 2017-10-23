У берегов Японии потерпело крушение российское судно

Во время тайфуна в порту Фусики японской префектуры Тояма потерпел крушение российский сухогруз Real.

Об этом со ссылкой на заместителя директора местного управления береговой охраны Ютака Танэду передают РИА Новости.

По его словам, никто из 19 членов экипажа не пострадал.

"Медицинская помощь им не понадобилась, только главный инженер судна немного жаловался на боль в ноге, но к врачу он идти отказался", - рассказал Танэда.

Согласно имеющейся информации, судно было выброшено сильным ветром и волнами на бетонный блок волнореза.