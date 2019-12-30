У главы ХОГА Кучера появится новый заместитель

У главы госадминистрации Харьковской области Алексея Кучера появится новый заместитель.

Им станет Виталий Погосян, ранее занимавший должность директора Департамент экономики и инвестиций Винницкого городского совета и проявил себя как эффективный руководитель.

Об этом сообщается в постановлении Винницкого горсовета от 28 декабря 2019 года.

«Освободить Погосяна Виталия Валерьевича, директора департамента экономики и инвестиций городского совета, от занимаемой должности 28 декабря 2019 в порядке перевода в аппарат Харьковской областной госадминистрации», - сказано в документе.

О своей отставке Виталий Погосян также сообщил на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно об увольнении первого заместителя председателя ХОГА и депутата Барвенковского райсовета Марка Беккера, который подал декларацию о доходах за 2019 год в связи с увольнением.