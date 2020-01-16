У главы ХОГА Кучера появятся три заместителя: как отбирались вероятные кандидаты и что о них известно

Декларация нового руководителя аппарата ХОГА Леонида Шпинева вызвала неподдельный интерес у СМИ и общественных активистов.

Имея в своем активе должность помощника судьи Дзержинского суда и неудачное участие в конкурсе на детектива НАБУ, Шпинев владеет двумя земельными участками в Высоком, у его жены есть квартира, имеет иномарки, а также денежные подарки на сотни тысяч гривен, полученных от отца и деловых знакомых.

Но даже не эти факты и не работа в фирме, которая имеет не лучшую налоговую репутацию, вызвали вопросы, а тот факт, что победителем конкурса на должность главы аппарата ХОГА оказался сын человека, который спонсировал предвыборную кампанию Алексея Кучера.

Сам же Леонид был его помощником во время работы в ВР.

Алексей Кучер подтверждает: действительно долгое время дружит с Шпиневым и доверяет ему. Вместе с тем именно он набрал наибольшее количество баллов при прохождении конкурса и показал достаточный уровень профессиональных качеств.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Я ж знаю, що закидають, що начебто він мій товариш, якого я призначив. Я буду відвертим - я дійсно буду підтверджувати, що він є моїм товаришем, ми знайомі давно. Він пройшов увесь шлях виборчої кампанії, після цього він був помічником народного депутата Кучера. Після цього, що звісно, я довіряю цій особі, я його запросив до своєї команди. Він набрав найбільшу кількість балів. Я довіряю цій особі і звісно, що керівником апарату повинна бути особа, якій я довіряю

При этом назначение Шпинева - не единственное, что вызвало вопросы. Желание видеть на посту руководителя аппарата человека, которому доверяешь, понятно. Но и другие вероятные кадровые назначения также подверглись критике общественности.

В частности, заместителями Кучера могут стать Виталий Погосян, Евгений Грицков и Сергей Тихонченко.

Губернатор говорит, что все они прошли собеседование в Офисе президента и в Кабмине.

Виталий Погосян - экономист, работник местного самоуправления в Виннице, интересно, что ранее он был избран в местный горисполком от блока Порошенко; Евгений Грицков - работал проректором по научно-педагогической работе, международным связям Харьковского университета городского хозяйства.

Но интересно не это и не его декларация, согласно которой семья не имеет недвижимости, а тот факт, что в 2015-м он уже пытался попробовать себя в политике, но как кандидат в облсовета от «Оппозиционного блока».

Сергей Тихонченко - бизнесмен и работник Университета питания и торговли. Его связывают дружеские отношения с работником этого же вуза, нардепом от "Слуги народа" Андреем Одарченко. А его фирму считают причастныой к тому, что Чкаловская ОТГ не смогла вовремя начать отопительный сезон, потому что коммерсанты не платили арендную плату за котельную.

Это и вызвало критику в разрезе того, что теперь этому человеку придется отвечать за областное хозяйствование.

Дмитрий Булах, Харьковской антикоррупционный центр

Основная часть - это так или иначе связана с депутатами от «Слуги народа» или близкими к руководителю команды Зеленского в Харькове. Мы проанализировали 9 человек, мы проанализировали 9 человек, 6 так или иначе связаны с народными депутатами от Слуги народа. У многих из этих людей вызывают вопросы их декларации, есть чиновники в этом списке – они покупают иномарки, недвижимость, они неожиданно возникают в декларациях непонятно откуда, это не единичная история.

Активисты проанализировали декларации не только ближайшей команды нового губернатора, но и претендентов на глав районных администраций. Среди них - не только помощники нардепов от "Слуги народа" и бизнесмены, близкие к этой политсиле, но и представители политсил, поддерживающих пророссийский курс. А также чиновники, которые засветились в коррупционных скандалах.

Однако в ХОГА настаивают, что при формировании команды учитывается прежде всего профессионализм кандидатов.