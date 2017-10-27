У главы Нацполиции появился восьмой заместитель

Министр внутренних дел Арсен Аваков назначил заместителем главы Национальной полиции генерала третьего ранга Игоря Клименко.

Об этом говорится на сайте МВД Украины.

Клименко раньше возглавлял Департамент кадрового обеспечения и продолжит занимать эту должность. "Решение было реализовано путем введения должности заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника департамента кадрового обеспечения", - говорится в сообщении.

Это уже восьмой заместитель главы Национальной полиции. Есть еще Вячеслав Аброськин, Константин Бушуев, Виталий Невгад, Игорь Купранец, Александр Фацевич, Алексей Руденко и Андрей Крищенко.