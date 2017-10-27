У главы Нацполиции появился восьмой заместитель

27 октября 2017 г. 15:57
Источник: Левый берег
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Министр внутренних дел Арсен Аваков назначил заместителем главы Национальной полиции генерала третьего ранга Игоря Клименко.

Об этом говорится на сайте МВД Украины.

Клименко раньше возглавлял Департамент кадрового обеспечения и продолжит занимать эту должность. "Решение было реализовано путем введения должности заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника департамента кадрового обеспечения", - говорится в сообщении.

Это уже восьмой заместитель главы Национальной полиции. Есть еще Вячеслав Аброськин, Константин Бушуев, Виталий Невгад, Игорь Купранец, Александр Фацевич, Алексей Руденко и Андрей Крищенко.

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