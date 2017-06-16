У границ Финляндии возросла активность российских военных самолетов

В регионе Финского залива и Балтийского моря в последние дни было отмечено увеличение активности российских военных самолетов.

Об этом сообщает национальная телерадиокомпания Yle со ссылкой на Военно-воздушные силы Финляндии.

"В регионе Финского залива и Балтийского моря в последние дни было отмечено увеличение активности российских военных самолетов. Финские истребители Hornet вчера и сегодня поднимались в воздух на перехват российских самолетов. При этом отмечается, что нарушений воздушного пространства Финляндии не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Финские ВВС не сообщают точное количество российских самолетов, замеченных в непосредственной близости от финской границы, но заявляют, что их было "много".