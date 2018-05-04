У Харькова появится город-побратим и три города-партнера на Кипре

3 мая на Кипре в Пафосе состоялась встреча первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова и мэра города Пафоса Федоноса Федонаса.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Стороны обсудили экономическое, культурное и социальное развитие городов.

Стороны договорились о проведении в Пафосе осенью инвестиционного форума, в котором примут участие страны Ближнего Востока, а также представители малого и среднего бизнеса Харькова, что позволит создать платформу для развития торговых и экономических отношений между городами.

В завершение встречи Игорь Терехов и Федонас Феданос подписали Протокол об установлении побратимских отношений между Харьковом и Пафосом, который предусматривает сотрудничество городов в сфере экономического развития, культуры, образования и туризма.

Также в рамках визита на Кипр первый вице-мэр встретился с мэрами городов Пейя, Ероскипу и Полис Хрисохус, которые входят в округ города Пафос, с которыми также подписаны протоколы о намерениях установления партнерских отношений с Харьковом.

16 и 17 мая в рамках проведения в Харькове международного туристического форума «Харьков: партнерство в туризме» город посетит делегация Республики Кипр во главе с Почетным консулом Украины в Пафосе Янисом Аристодемоу.

В рамках турфорума планируется подписание Харьковским городским головой Геннадием Кернесом Договора об установлении побратимских отношений между Харьковом и Пафосом, а также Договора об установлении партнерских связей с городами Пейя, Ероскипу и Полис Хрисохус.